Бронемашина затонула при преодолении Керченского пролива

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Одна бронемашина затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, находящиеся в ней шесть человек спасены, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"При форсировании Керченского пролива затонула одна бронемашина. Шесть человек спасены, никто не пострадал", - сообщил источник.

В пресс-службе организатора мероприятия межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" подтвердили эту информацию. "При начале форсирования пролива, примерно в 5 километрах от берега, затонула БРДМ-2, люди спасены", - сообщил ТАСС представитель организации.

По его словам, выясняются причины произошедшего, решается вопрос об отмене или переносе акции. Акция проводилась в четвертый раз.

Причины произошедшего

Пресс-секретарь организатора акции - Военно-технического общества Андрей Коннов сообщил, что основными причинами ЧП считают сильный боковой ветер и подводное течение. "После прохождения отрезка 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, которое вызвано неоднородными перепадами глубины. На это течение наложился также сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены, ветер оказался сильнее, чем мы ожидали. Таким образом вода начала поступать в автомобиль", - сказал Коннов.

Он уточнил, что штатные системы спасения бронемашины работали. Помпа выкачивала воду, однако она поступала слишком быстро.

"Благодаря оперативным действиям МЧС весь экипаж был эвакуирован. Угрозы жизни этим людям не было, так как рядом был катер, и после того, как был эвакуирован последний член экипажа, примерно 10 минут шла борьба, за то, чтобы поддерживать этот БРДМ", - добавил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что на данный момент акция завершилась в Тамани.

Акция в честь Керченского десанта

Первая акция "Керченский десант "Дорога мужества" состоялась 23 июля 2017 года. Два экипажа, один из которых - женский, на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив. Дистанцию в 15 км участники преодолели за 2 часа 50 минут. Керченский десант вошел в Книгу рекордов России как "Преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2".

Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября - 11 декабря 1943 года) проводилась для освобождения города и порта Керчь, овладения портом Камыш-Бурун и дальнейшего освобождения Крыма. Это одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Ее продолжительность составила 40 суток. Итогом операции стал захват плацдарма на Крымском полуострове.

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