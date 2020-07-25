В Подмосковье нашли мертвым олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Волонтеры и спасатели обнаружили в Подмосковье тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе, спортивного журналиста Александра Иваницкого. Об этом ТАСС сообщили в поисковом волонтерском отряде "Лиза Алерт", который осуществлял поиски пропавшего.

"К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено", - сказал представитель отряда.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что тело найдено в реке. "Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 22 июля Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. Как предположил его сын, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. К поискам были привлечены полиция, водолазы, волонтеры и спасатели с вертолетом.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, заслуженный мастер спорта СССР. Он комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавал на факультете журналистики МГУ.