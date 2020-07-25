Полиция Москвы задержала еще девятерых участников столкновений армян с азербайджанцами

"Сотрудниками полиции задержаны девять человек по подозрению в совершении противоправных деяний. 24 июля на территории Москвы произошли конфликтные ситуации между гражданами. В частности, в ТиНАО мужчине причинены телесные повреждения, повреждено остекление магазина. В ходе другого происшествия неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, в результате чего один из посетителей травмирован осколками стекла. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц")", - сказали в полиции.

По данным главка, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых. В полиции подчеркнули, что будут незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, а также привлекать правонарушителей к ответственности, предусмотренной законом. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством РФ, для иностранцев может быть установлено временное ограничение на въезд в страну сроком на пять лет.

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана. В течение дня в пятницу в разных районах Москвы произошло несколько новых стычек. Так, в Саларьеве в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными палками и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. Кроме того, семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили погром. Еще несколько стычек произошли в других районах города.