В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек

МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. Пять человек погибли и пятеро госпитализированы после ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"Пять человек погибли, еще пятеро госпитализированы в Центральную городскую больницу Хасавюрта. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации, остальные в отделении травматологии", - сказал собеседник агентства. Детей среди пострадавших и погибших нет.

По данным республиканского МВД, в 01:15 мск ВАЗ-2112 у селения Эндирей столкнулся с Lada Priora, ВАЗ-2110 и Kia Rio. По данным полиции, в ДТП погибли четыре человека и четверо пострадали.