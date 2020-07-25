Суд запретил подозреваемому в злоупотреблениях заммэра Майкопа пользоваться интернетом

МАЙКОП, 25 июля. /ТАСС/. Майкопский городской суд по ходатайству следствия установил запрет на совершение определенных действий в отношении одного из заместителей главы Майкопа, подозреваемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике в субботу.

"Судом в отношении заммэра установлен запрет на совершение определенных действий - посещение предприятий, пользование интернетом, общение со свидетелями по делу. Эта мера ограничения бессрочная на период следствия", - сказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело в отношении одного из заместителей мэра Майкопа было возбуждено 23 июля по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея. По версии следствия, подозреваемый принимал личное участие в управлении двумя коммерческими предприятиями Майкопа, в том числе по ведению финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий. Чиновник предоставлял им льготы и преимущества, а также оказывал покровительство в иной форме. Кроме того, подозреваемый, используя свое должностное положение, оказывал содействие одному из предприятий в заключении контрактов на максимально выгодных условиях.

По данным источника в правоохранительных органах региона, уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя мэра Майкопа Аслана Китариева, курирующего блок экономики и инвестиций.