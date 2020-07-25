СК возбудил еще два дела о размещении фото нацистов во время "Бессмертного полка"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела о размещении фотографий нацистов во время "Бессмертного полка". Об этом ТАСС сообщила в субботу официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, Главное следственное управление СК совместно с оперативными службами МВД продолжают выявлять лиц, разместивших на сайте движения "Бессмертный полк онлайн" фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

"Cледствием установлено, что житель Кемерова Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми разместил на сайте "Банк памяти" фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро", - сказала она. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма", то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично).

В СК считают, что подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Следователи допросили подозреваемых, проведены обыски по местам их жительства.

Ранее представитель СК сообщала об установлении личностей шестерых человек, размещавших фото нацистских преступников на акции "Бессмертный полк онлайн". Ими оказались Даниил Симонов и Даниил Шестаков из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска и Мухаммед Эль-Айюби из Казани. В Ульяновский областной и Пермский краевой суды были направлены дела в отношении Симанова и Круглова. В СК также сообщали о завершении расследования дела в отношении Эль-Айюби.