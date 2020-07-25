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В Ростовской области из роддома похитили новорожденного

Возбуждено уголовное дело
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© Пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после похищения неизвестным новорожденного из родильного отделения больницы в Сальске (Ростовская область), сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в три часа ночи из палаты родильного отделения ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребенок мужского пола", - сообщили в СК.

Возбуждено дело ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления. Ведется поиск похитителя.

Прокуратурой Ростовской области также организована проверка. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, а также организовала проверку организации работы медицинского учреждения.

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