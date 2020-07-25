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В Дагестане ведут проверку из-за угроз журналистке по телефону

Светлана Анохина передала в полицию аудиозапись телефонного разговора с угрожавшим ей мужчиной

МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. МВД Дагестана проводит проверку из-за угроз по телефону журналистке в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Жительница Махачкалы журналистка Светлана Анохина на днях обратилась в полицию с заявлением об угрозе ее жизни со стороны неизвестного мужчины, который позвонил ей на телефон. Анохина вместе с заявлением передала полиции и аудиозапись телефонного разговора с мужчиной, на которой слышны угрозы в адрес журналиста. По данному факту проводится проверка", - сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Дагестану.

Светлана Анохина - главный редактор портала "Даптар", она также является автором проекта о жителях Махачкалы "Был такой город".

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