Поисковики расширили до 15 км зону поиска ребенка, пропавшего под Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Поисковики расширили втрое - с 5 до 15 км - зону поисков трехлетнего ребенка, пропавшего в Симферопольском районе, задействовано более 2 тыс. человек, кинологи с собаками, спортсмены конного клуба, водолазы и квадрокоптеры, сообщила ТАСС в субботу региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.

"Зона поисков расширена с 5 до 15 километров, всего в поисках принимает участие более 2 тыс. человек: кинологи с собаками, местный конный клуб привлечен, они на лошадях обследуют, водолазы работают, квадрокоптеры. Пока результатов нет", - сообщила она.

Ранее в пятницу следственные органы возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения трехлетнего мальчика в Симферопольском районе (п. "в", ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что около 16:00 мск пятницы мальчик, проживающий с семьей в селе Строгановка, со старшей сестрой вышел на прогулку. В какой-то момент девочка потеряла его из виду.