Полиция попросила суд арестовать троих участников межнациональных столкновений в Москве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полиция просит арестовать трех участников межнациональной массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Кузьминском суде столицы.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гамидова, Валиева и Завидова, подозреваемых по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказали в суде. Рассмотрение ходатайств начнется в ближайшее время.

Все трое являются уроженцами Азербайджана, принимавшими участие в драке с гражданами Армении в районе Марьино.

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана, одна из которых переросла в драку. Пострадал один человек. Полиция возбудила дело о хулиганстве и разбое. В общей сложности задержаны 34 человека.