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Тропический шторм "Ханна" в Мексиканском заливе стал ураганом

Скорость порывов ветра в его пределах достигает 33,4 м/с, сообщили метеорологи

ТАСС, 25 июля. Тропический шторм "Ханна", сформировавшийся в Мексиканском заливе, усилился до урагана. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

"Ханна" стала первым ураганом в сезоне 2020 года в Атлантическом океане", - говорится в сообщении центра.

По данным метеорологов, скорость порывов ветра в пределах урагана достигает 33,4 м/с. Он находится примерно в 140 км к северо-востоку от города Порт-Мэнсфилд (штат Техас) и движется в западном направлении со скоростью около 4 м/с. Ожидается, что ураган обрушится на побережье 25 июля.

Атмосферное явление классифицируется как ураган, если скорость ветра в его пределах достигает 33 м/с.

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