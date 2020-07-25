Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Грудной ребенок, похищенный из роддома в городе Сальске Ростовской области, найден в Республике Калмыкия. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, подозреваемая в совершении преступления задержана.

"Ребенок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая вывезла его в Калмыкию, сейчас женщина задержана", - сказал собеседник агентства.

В субботу пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту похищения неизвестным новорожденного из родильного отделения больницы в Сальске. Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования уголовного дела и организовала проверку организации работы медицинского учреждения.