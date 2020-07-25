Суд арестовал первого из задержанных участников драки на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы санкционировал арест одного из трех задержанных участников массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова.

"Постановлением Кузьминского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захидова М. Ф. на срок 2 месяца", - сказала собеседница агентства.

В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства полиции в отношении двух других задержанных - Гамидова П. Б. и Валиева Б. Р. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько стычек между уроженцами Армении и Азербайджана, одна из них переросла в массовую драку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и разбое. Задержаны были 25 человек. В течение дня 24 июля в разных районах Москвы произошло еще несколько новых стычек. Так, в Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными палками и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. В результате пострадал один человек.

В ходе другого происшествия неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных на западе Москвы, в результате чего один из посетителей был травмирован осколками стекла. По данным фактам возбуждены уголовные дела о хулиганстве, задержаны девять человек. Кроме того, семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили погром. Еще несколько стычек произошли в других районах города.