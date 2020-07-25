В Москве задержали более 30 человек за драки на межнациональной почве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве за драки на межнациональной почве более 30 человек за два дня, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"За период с 23 по 24 июля в столичном регионе зафиксированы случаи нарушений общественного порядка, повреждения имущества и причинения телесных повреждений иностранными гражданами. Всего в территориальные отделы полиции для разбирательства были доставлены более 30 человек", - сказали в ведомстве.

В отношении задержанных составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Также возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ст. 162 ("Разбой"). Нарушителям могут закрыть въезд в Россию на пять лет.

"Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на подобного рода происшествия и примут все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Все правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - добавили в главке.

В ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько стычек между уроженцами Армении и Азербайджана, одна из них переросла в массовую драку. Были задержаны 25 человек. В течение дня 24 июля в разных районах Москвы произошло уже несколько новых стычек. Так, в Саларьеве в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными палками и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. В результате пострадал один человек.

В ходе другого происшествия неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных на западе Москвы, в результате чего один из посетителей был травмирован осколками стекла. Кроме того, семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили погром. Еще несколько стычек произошли в других районах города.