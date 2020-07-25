В Техасе тысячи людей остались без электроснабжения из-за урагана "Ханна"

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Массовые отключения электричества произошли в субботу в прибрежных районах американского штата Техас в связи с приближением урагана "Ханна". Об этом сообщается на сайте компании American Electric Power, которая отвечает за энергоснабжение в этом районе.

В городе Корпус-Кристи без света остались почти 4 тыс. потребителей, в соседнем Мак-Аллене - около 1,6 тыс.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, в прибрежных районах на юге Техаса сейчас штормовая погода. Из-за проливных дождей есть опасность наводнений. В центре предупреждают об угрозе для местных жителей. Власти рекомендовали эвакуироваться населению нескольких небольших прибрежных городов.

В центре отмечают, что ураган "Ханна", сформировавшийся в Мексиканском заливе, вероятнее всего, достигнет побережья Техаса в ближайшие часы. Сейчас ураган находится примерно в 135 км к юго-востоку от Корпус-Кристи и движется в западном направлении со скоростью 3 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 35,7 м/с.

Ситуация осложняется тем, что Техас входит в число американских штатов, где особенно быстро распространяется новый коронавирус.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня по конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.