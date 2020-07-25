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В Курской области при крушении погиб пилот легкомоторного самолета

Инцидент произошел при выполнении сельхозработ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, погиб пилот. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Сегодня примерно в 16:00 в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ произошло крушение легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб", - сообщила Короткова.

На место происшествия незамедлительно выехал Курский транспортный прокурор Константин Толмачев, началась проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.

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