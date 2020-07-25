МВД РФ предупредило, что будет пресекать все попытки беспорядков на межнациональной почве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. МВД РФ предупредило зачинщиков и участников беспорядков на межнациональной почве, произошедших в Москве и других крупных городах России, о недопустимости подобных случаев и о том, что такие противоправные действия будут пресекаться. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства по итогам встречи представителей органов государственной власти Российской Федерации и национально-культурных общественных организаций.

"Любые противоправные действия будут пресекаться правоохранительными органами в соответствии с полномочиями, предоставленными законодательством Российской Федерации. Ко всем лицам, действия которых создают угрозу безопасности, будут применяться меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности. <...> Мы глубоко убеждены в том, что инициаторами и зачинщиками преступных посягательств на граждан, организации и их имущество являются отдельные лица, имеющие своими намерениями пробудить среди законопослушных и добропорядочных иностранных граждан чувства ненависти, вражды, агрессивные настроения, мнимое ощущение превосходства над другими людьми или угнетенности. Убедительно предостерегаем от соучастия или сочувствия к подобным проявлениям", - сообщили в ведомстве.