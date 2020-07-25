В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в субботу сообщалось, что следствие подтвердило информацию о задержании подозреваемой в похищении новорожденного ребенка из роддома в городе Сальске Ростовской области. В совершении преступления подозревается 40-летняя жительница Республики Калмыкия.

"В настоящее время ребенок передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, 25 июля 40-летняя жительница Республики Калмыкия проникла в родильное отделение Центральной районной больницы Сальского района, похитила новорожденного ребенка и перевезла по месту своего жительства в Калмыкию. Следователи возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека").

Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования уголовного дела, а также организовала проверку организации работы медицинского учреждения.