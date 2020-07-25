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СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском

В результате инцидента погиб пилот

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области. Об этом ТАСС в субботу сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По факту крушения легкомоторного самолета в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"), - сообщила Марковская. - Уже установлено, что пилот воздушного судна не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полете".

В субботу примерно в 16:00 в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ произошло крушение легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб.

На месте работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

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