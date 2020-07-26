Власти Мексики объявили тревогу в двух штатах из-за приближения урагана "Ханна"

МЕХИКО, 26 июля. /ТАСС/. Национальное управление гражданской обороны Мексики в субботу объявило высокий ("оранжевый") уровень тревоги в ряде районов северо-восточных штатов Тамаулипас и Нуэво-Леон в связи с приближением урагана первой категории "Ханна". Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Ожидается, что ураган обрушит на территорию Мексики сильные дожди, в некоторых районах прогнозируется выпадение от 150 до 250 литров воды на квадратный метр. Национальный координатор сил гражданской обороны Давид Леон Ромеро заявил, что власти оборудовали порядка 800 убежищ для населения. Для оказания помощи гражданам развернута группировка численностью 10 тыс. человек, включая спасателей, бойцов Нацгвардии и военнослужащих.

Ураган к настоящему времени достиг побережья штата Техас, скорость ветра в его пределах составляет порядка 45 м/с. "Ханна" движется на юго-запад со скоростью 3,6 м/с. Ожидается, что циклон придет в Мексику утром в воскресенье по местному времени.