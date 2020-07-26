Рейс Москва - Улан-Удэ вынужденно сел в Иркутске из-за курильщика

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Самолет лоукостера "Победа", совершающий в ночь на воскресенье рейс из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за курильщика на борту. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.

"В ночь на воскресенье самолет, выполняющий рейс Москва - Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полета", - сообщил источник.

Представитель компании подтвердил эту информацию, добавив, что время стоянки в Иркутске составило 25 минут.

"Компания сожалеет о доставленных неудобствах и потерянном времени клиентов, но безопасность полета - главный приоритет и любой риск должен быть исключен. Все вынужденные расходы за вынужденную стоянку будут взысканы с дебошира", - добавил он.