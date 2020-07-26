{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рейс Москва - Улан-Удэ вынужденно сел в Иркутске из-за курильщика

Источник в авиакомпании "Победа" сообщил, что пассажира доставили в полицию

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Самолет лоукостера "Победа", совершающий в ночь на воскресенье рейс из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за курильщика на борту. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.

"В ночь на воскресенье самолет, выполняющий рейс Москва - Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полета", - сообщил источник.

Представитель компании подтвердил эту информацию, добавив, что время стоянки в Иркутске составило 25 минут.

"Компания сожалеет о доставленных неудобствах и потерянном времени клиентов, но безопасность полета - главный приоритет и любой риск должен быть исключен. Все вынужденные расходы за вынужденную стоянку будут взысканы с дебошира", - добавил он.

Теги
РоссияИркутская область
В Юте упал небольшой самолет
На его борту находились шесть человек
Читать полностью