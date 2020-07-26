СМИ: выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Выходец из Руанды, работавший в соборе Святых Петра и Павла в Нанте на добровольных началах, признался в его поджоге спустя неделю после пожара. Об этом сообщает в воскресенье телеканал France-3 .

По его данным, мужчина, которого уже задерживали 19 июля, на следующий день после пожара, был задержан вновь накануне. В субботу вечером он предстал перед следственным судьей. После предъявления обвинений в умышленном повреждении имущества мужчина признался в том, что организовал поджоги в трех местах - под большим органом, под малым органом и у электрощита. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и €150 тыс. штрафа.

Мотивы действий 39-летнего выходца из Руанды пока не сообщаются. Известно лишь, что он добровольно помогал в соборе и в день пожара должен был закрыть его двери. Однако, согласно записям с камер видеонаблюдения, он покинул религиозное учреждение спустя 15 минут после поступления звонков о пожаре в здании.

Возгорание в соборе Святых Петра и Павла произошло 18 июля. Более 200 пожарных несколько часов тушили памятник готической архитектуры. Тем не менее им не удалось спасти витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Взять ситуацию под контроль удалось только спустя три часа после начала пожара. В результате происшествия никто не пострадал.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Нынешний пожар не первый за время существования храма. В 1972 году огонь уничтожил его крышу. На ликвидацию последствий того возгорания ушло 13 лет. Для прихожан собор был открыт вновь лишь в 1985 году.