При стрельбе во время протестов в Техасе погиб один человек

ТАСС, 26 июля. По меньшей мере один человек стал в субботу вечером жертвой стрельбы, устроенной во время протестов в Остине (штат Техас). Об этом представитель местного департамента полиции сообщила в ходе брифинга для журналистов.

"В субботу <...> примерно в 21:52 (05:52 мск воскресенья) офицеры полиции Остина прибыли на место происшествия <...>, [они] наблюдали за протестующими [в тот момент], когда раздались выстрелы. Один мужчина был обнаружен с огнестрельными ранениями. Пострадавший был госпитализирован, вскоре после этого была констатирована его смерть", - заявила сотрудница правоохранительных органов.