Пропавшего под Симферополем трехлетнего мальчика нашли погибшим

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Пропавший под Симферополем во время прогулки трехлетний мальчик найден погибшим после более суток поисков, сообщается в воскресенье на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, которое относится к правительству республики.

"Поисковые работы в селе Строгановка Симферопольского района завершены. К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия", - приводятся в сообщении слова главы министерства Сергея Шахова.

Тело мальчика обнаружили в выгребной яме возле дома без признаков насильственной смерти. На месте ведутся следственные действия для установления детальной картины трагедии. В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления обстоятельств и точной причины смерти ребенка. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю, уточнили в пресс-службе ГСУ.

"Все версии произошедшего будут отработаны в рамках предварительного следствия. Экспертиза тела длится в течение 30 суток, но с учетом резонанса экспертиза будет проведена быстрее", - сообщил журналистам старший следователь-криминалист ГСУ Андрей Горюнов.

В пятницу следственные органы возбудили уголовное дело в связи с исчезновением трехлетнего мальчика в Симферопольском районе (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Было установлено, что около 16:00 мск 24 июля мальчик, проживающий с семьей в Строгановке, со старшей сестрой вышел на прогулку, но в какой-то момент девочка потеряла его из виду.

В новость внесены изменения (13:10 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.