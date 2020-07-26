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Два человека погибли в результате ливней в Китае

Еще трое пропали без вести

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще трое пропали без вести в результате сильных ливней в провинции Хубэй (Центральный Китай). Об этом в воскресенье сообщили местные власти.

Проливные дожди обрушились на уезд Цзяньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа в субботу около 20:00 по местному времени (15:00 мск).

Ливни привели к нарушению дорожного движения, а также перебоям с электричеством в разных регионах автономного округа.

С начала июня наводнения во многих регионах Китая нарушили нормальную жизнь свыше 45,5 млн человек. Сильнее всего пострадали восточные провинции Цзянси и Аньхой, центральные Хубэй и Хунань, юго-западные Гуйчжоу и Сычуань, а также провинция Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район на юге страны. Прямой экономический ущерб превысил 116 млрд юаней (около $16,8 млрд).

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