В горах КБР травмировал ногу альпинист из Архангельской области

НАЛЬЧИК, 26 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали на вертолете альпиниста из Архангельской области, который в горах Кабардино-Балкарии на высоте 3 600 м получил травму ноги. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС республики.

"26 июля в поступило сообщение о том, что в Черекском районе, на горе Дыхтау, на высоте 3 600 м альпинист 1988 года рождения из Архангельской области получил травму ноги и попросил о помощи. По состоянию на 14:03 мск с привлечением коммерческого вертолета фирмы Heliaction спасатели эвакуировали пострадавшего в альплагерь "Безенги", состояние пострадавшего стабильное", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, к поисково-спасательным работам привлекали девять спасателей.