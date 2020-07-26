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Источник: неизвестный сообщил о "минировании" аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре

Также есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах, заявил собеседник агентства
Здание аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Здание аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Анонимное сообщение о "минировании" аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве поступило в правоохранительные органы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного в правоохранительные органы о том, что заминированы аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Также есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, данная информация проверяется. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Пулково, в Санкт-Петербурге под досмотр попали девять воздушных судов, вылет некоторых рейсов может быть задержан.

"В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и службы авиационной безопасности согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет", - сказали в пресс-службе.

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