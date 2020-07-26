Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Туве

ТАСС, 26 июля. Микроавтобус перевернулся на автодороге Кызыл - Эрзин в Кызылском районе Тувы. В автомобиле находились 10 человек, в результате ДТП погиб пятилетний ребенок, сообщили ТАСС в республиканском МВД.

"Произошло опрокидывание минивэна Toyota под управлением женщины 1984 года рождения. Всего в автомобиле находились 10 человек - трое взрослых и семеро детей. Пострадавшие доставлены в больницу, от полученных ранений ребенок пяти лет скончался", - сообщил представитель ведомства. По словам собеседника агентства, все находившиеся в микроавтобусе доставлены в больницу.

Предположительно, в машине находились родственники, которые возвращались с отдыха на озере Чагытай. По данным полиции, дорога на данном участке ровная и асфальтированная, предположительно, опрокидывание автомобиля произошло из-за превышения скорости. Дети в возрасте от трех дло 13 лет перевозились без детских кресел.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, предположительно, в автомобиле находились граждане Киргизии.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По данному факту начата проверка.

Информация Минздрава

В региональном Министерстве здравоохранения добавили, что в результате аварии госпитализировали пятерых человек.

"Один взрослый и четверо детей госпитализированы в состоянии средней тяжести. Двое детей направлены на амбулаторное лечение, двух взрослых осматривают медики, вероятнее всего, их отправят на амбулаторное лечение", - сообщил представитель ведомства.

В новость были внесены изменения (18:17 мск) - добавлены данные о госпитализированных