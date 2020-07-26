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Обновлено 

В Пензе начался пожар на территории пекарни "Канаевский хлебозавод"

По данным МЧС, его площадь составляет 1 тыс. кв. м
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© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ТАСС, 26 июля. Пожар начался на территории пекарни "Канаевский хлебозавод" в Городищенском районе города Пензы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России. 

"На данный момент площадь пожара - 1 000 кв. метров, есть угроза распространения огня на близстоящее складское помещение", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что площадь горящей пекарни составляет 2 100 кв. метров. К ликвидации пожара от МЧС России привлекли 18 человек и семь единиц техники, идет наращивание группировки. Пожар тушат по второму (повышенному) рангу сложности.

В ГУ МЧС по региону в свою очередь сообщили о локализации возгорания. По их данным, угрозы распространения огня нет.

В новость были внесены изменения (17:44 мск) - добавлена информация о локализации.

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