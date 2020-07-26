Угроза минирования самолетов в Пулково не подтвердилась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и службы авиационной безопасности не выявили взрывоопасных предметов в результате проверки самолетов в аэропорту Пулково после поступивших по электронной почте сообщений о "минировании" аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В 16:35 мск проверка завершена, угроз не обнаружено", - сообщили ТАСС в пресс-службе Пулково.

Ранее сообщалось, что девять воздушных судов проходили проверку по установленному регламенту "в связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном "минировании" воздушных судов и здания терминала".

Представители аэропорта предупреждали о возможной задержке рейсов из-за необходимости проверки.