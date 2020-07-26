Открытое горение на территории пекарни в Пензе ликвидировали

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории пекарни "Канаевский хлебозавод" в Пензе. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Пожар возник на территории пекарни в Городищенском районе. Существовала угроза распространения огня на близстоящее складское помещение, площадь пекарни составляет 2 100 кв. метров. Пожарным удалось локализовать распространение огня на площади 1 тыс. кв. метров.