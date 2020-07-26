В СК назвали причину смерти ребенка, пропавшего после прогулки под Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Причиной смерти трехлетнего ребенка, тело которого нашли в воскресенье под Симферополем, стало утопление, следов насильственной смерти не обнаружено, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Судебными медиками установлена причина смерти мальчика - это утопление. Следов насильственной смерти не обнаружено. Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все причины и условия, способствовавшие случившемуся, дать правовую оценку всем обстоятельствам трагедии.

Трехлетний мальчик пропал во время прогулки 24 июля в селе Строгановка Симферопольского района. Было установлено, что около 16:00 мск мальчик со старшей сестрой вышел на прогулку, но в какой-то момент девочка потеряла его из виду. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с безвестным исчезновением (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), его расследование находится на контроле руководства Главного следственного управления СК по региону.

Тело мальчика было обнаружено 26 июля в выгребной яме возле дома.