Дождевой паводок подтопил 36 жилых домов в двух селах Амурской области

ТАСС, 27 июля. Сильные дожди в Октябрьском районе Амурской области привели к подтоплению 36 жилых домов и 66 придомовых участков в селах Романовка и Смелое. Как сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в населенных пунктах администрация района ввела режим ЧС.

"В результате сильного дождя, прошедшего вечером 26 июля на территории Октябрьского района - за 12 часов выпало 42 мм - сформировался дождевой паводок. По предварительной информации, вода зашла в 36 жилых дома и на 66 придомовых территории: в селе Смелое 29 жилых домов и 29 придворовых территорий, в Романовке - 7 жилых домов и 37 придворовых территорий", - говорится в сообщении.

Распоряжением главы Октябрьского района на территории Смелого и Романовки введен режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации ЧС привлечено 62 человека и 14 единиц техники. В пункты временного размещения, расположенные в спорткомплексе села Екатеринославка и в школе села Романовка, был эвакуирован 21 человек, в том числе 10 детей. На месте помощь населению оказывает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Амурской области.

Две недели назад в этом же районе после прошедшего шквалистого ветра и грозы были сорваны кровли более 30 домов и зданий, обрушились две водонапорные башни, было нарушено водоснабжение, подача электричества и связь. В настоящее время продолжаются работы по подсчету ущерба.