СК проверит Фургала по двум новым эпизодам покушения и организации убийства бизнесменов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России проверит экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к совершению убийства и покушению на убийство местных предпринимателей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело по этим статьям было возбуждено еще в 2004 году. "Преступления были совершены в одном из сел Хабаровского края, и их совершение относится к периоду 2003 года и 2004 года", - уточнил источник. Он также добавил, что в материалах дела речь идет о предпринимателях, занимавшихся ломом черных и цветных металлов.

По словам другого источника, причастность Фургала к этим преступлениям была установлена прокуратурой еще в 2004 году, но уголовное дело в отношении него было закрыто. "Тогда в постановлении прокуратуры говорилось, что нападение совершено "по указанию Фургала С. И.", - отметил собеседник агентства.