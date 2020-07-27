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Дело в отношении Сергея Фургала
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СК проверит Фургала по двум новым эпизодам покушения и организации убийства бизнесменов

В правоохранительных органах уточнили, что уголовное дело по этим статьям было возбуждено еще в 2004 году
Сергей Фургал (справа) Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Сергей Фургал (справа)
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России проверит экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к совершению убийства и покушению на убийство местных предпринимателей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело по этим статьям было возбуждено еще в 2004 году. "Преступления были совершены в одном из сел Хабаровского края, и их совершение относится к периоду 2003 года и 2004 года", - уточнил источник. Он также добавил, что в материалах дела речь идет о предпринимателях, занимавшихся ломом черных и цветных металлов.

По словам другого источника, причастность Фургала к этим преступлениям была установлена прокуратурой еще в 2004 году, но уголовное дело в отношении него было закрыто. "Тогда в постановлении прокуратуры говорилось, что нападение совершено "по указанию Фургала С. И.", - отметил собеседник агентства.

Теги
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