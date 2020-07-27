В Костроме задержали подозреваемого в похищении 18 кг ювелирных изделий

ТАСС, 27 июля. Полицейские задержали в Костроме мужчину, который подозревается в похищении с ювелирного завода серебра стоимостью 1,4 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило заявление от владельца завода о том, что в ходе инвентаризации выявили недостачу серебра. "Сотрудники полиции установили, что к хищению может быть причастен бывший работник предприятия. Подозреваемый год назад устроился на должность менеджера, в его должностные обязанности входила торговля ювелирными изделиями в различных регионах России", - сказала Волк.

Как отметила представитель МВД, выяснилось, что мужчина проиграл свои сбережения на онлайн-тотализаторе и, чтобы восполнить ущерб, заложил в ломбард вверенное ему серебро. Поскольку его ставки не сыграли, он потерял все деньги. Сначала ему удавалось скрывать недостачу. Когда же работодатель объявил общую инвентаризацию, работник понял, что его махинации раскроют. Ночью он пришел к служебному зданию, разбил окно в одном из кабинетов, вылил туда принесенный с собой бензин и поджег его.

В отношении фигуранта возбудили два уголовных дела о присвоении или растрате в крупном размере и об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В пресс-центре МВД добавили, что подозреваемый присвоил 18 кг ювелирных изделий.