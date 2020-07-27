В Минске двух россиян приговорили к двум годам лишения свободы за дачу взяток

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Граждане Российской Федерации Виталий Горбачев и Владимир Казанцев приговорены Верховным судом Белоруссии к двум годам лишения свободы по делу о коррупции, но с учетом нахождения под стражей освобождены в зале суда. Россияне, представляющие интересы российских компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком", признаны виновными в даче взяток, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Как заявил председательствующий на процессе, Горбачеву и Казанцеву в связи с амнистией по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне снижен срок наказания на один год. С учетом нахождения граждан РФ под стражей с апреля 2019 года Верховным судом принято решение об их освобождении в зале суда из-под стражи.

"В отношении Горбачева и Казанцева наказание считается отбытым", - сказал судья.

Представители российских компаний были задержаны в Минске после дачи взятки в крупном размере бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрею Втюрину.

Выездное заседание Верховного суда по делу о коррупции началось 10 марта 2020 года. К 12 обвиняемым по делу о коррупции применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других избраны домашний арест, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении. С пятью обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

В начале декабря минувшего года следственным управлением Комитета госбезопасности Белоруссии было завершено предварительное расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в республику телекоммуникационного оборудования. По данным КГБ, всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более $1,65 млн (в том числе в облигациях), €62 тыс., более 1 кг золота.