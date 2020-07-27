Неустановленные лица подозреваются в осквернении Вечного огня в Кирове

ТАСС, 27 июля. Уголовное дело возбудили после вандализма в Кирове, где неустановленные лица сушили мокрые вещи у Вечного огня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры региона.

Ранее в региональных СМИ опубликовали фотографии из социальных сетей, на которых две женщины сушили после дождя одежду у Вечного огня в парке Победы, затем пост удалили.

"По требованию прокуратуры области отделом дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Кирову проведена доследственная проверка, по результатам которой по факту совершения неустановленными лицами вандализма, то есть осквернения сооружений в общественном месте, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса РФ ("Вандализм, совершенный группой лиц")", - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, надзорное ведомство при мониторинге СМИ установило, что в одной из социальных сетей разместили информацию о совершении двумя неустановленными лицами антиобщественных действий у Вечного огня в Парке Победы в городе Кирове.