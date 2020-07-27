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Дело Ивана Сафронова

Адвокат заявил, что ФСБ пока не проводит новых следственных действий с Иваном Сафроновым

Евгений Смирнов отметил, что ответ на ходатайство с просьбой конкретизировать его подзащитному обвинение пока не поступил

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Следователи ФСБ пока не проводят новых следственных действий с советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, обвиняемым в госизмене. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Евгений Смирнов.

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"Новых следственных действий с Сафроновым пока не проводится, он просто сидит в СИЗО. Ответ на наше ходатайство в ФСБ с просьбой конкретизировать нашему подзащитному обвинение пока не поступил. Сам факт возбуждения уголовного дела в отношении Сафронова мы пока не обжалуем, поскольку пока это рано с точки зрения тактики наших действий", - сказал он.

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