Адвокат заявил, что ФСБ пока не проводит новых следственных действий с Иваном Сафроновым

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Следователи ФСБ пока не проводят новых следственных действий с советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, обвиняемым в госизмене. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Евгений Смирнов.

"Новых следственных действий с Сафроновым пока не проводится, он просто сидит в СИЗО. Ответ на наше ходатайство в ФСБ с просьбой конкретизировать нашему подзащитному обвинение пока не поступил. Сам факт возбуждения уголовного дела в отношении Сафронова мы пока не обжалуем, поскольку пока это рано с точки зрения тактики наших действий", - сказал он.