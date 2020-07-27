В Таганроге суд приступил к рассмотрению дела о массовом отравлении таллием на заводе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Таганрогский городской суд приступил к рассмотрению по существу дела инженера Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. М. Бериева Владислава Шульги, который обвиняется в отравлении таллием сотрудников предприятия. Как сообщил в понедельник ТАСС адвокат подсудимого Александр Веремеев, слушание прошло в одном из домов культуры города, который смог вместить всех участников процесса.

"Суд приступил к рассмотрению дела по существу. Большое количество участников процесса, слушания проходят в культурном центре "Приморский", - сказал защитник.

По его словам, суд уже допросил семерых потерпевших. Веремеев также отметил, что следующее заседание по делу его подзащитного пройдет 14 сентября.