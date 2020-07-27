Четыре человека пострадали при столкновении трех автобусов в Архангельске

ТАСС, 27 июля. Четыре человека пострадали в результате столкновения в Архангельске трех рейсовых автобусов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе МЧС России по Архангельской области.

"Четыре пострадавших, среди них нет детей. Столкнулись три автомобиля: два пазика и ГАЗ. Это три пассажирских автобуса, все три рейсовые", - сказала собеседница агентства. Она также уточнила, что пострадавшие доставлены в областную больницу, "реанимация не потребовалась".

В связи с инцидентом прокуратура региона начала проверку, а сотрудники ГИБДД возбудили несколько дел, расследование которых взяли на контроль сотрудники прокуратуры области.

"Органами Госавтоинспекции в настоящее время возбуждено производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.15 ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"), 12.24 ("Несоблюдение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего") КоАП РФ", - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Архангельской области.