В Москве задержаны подозреваемые в кражах денег со счетов пенсионеров

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве, которые обманным путем снимали с банковских счетов пенсионеров деньги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Благодаря данным, которые предоставили сотрудники одного из столичных банков, оперативникам стали известны подробности мошеннических действий со стороны злоумышленников. Так, подозреваемые осуществляли телефонные звонки на абонентские номера лиц пожилого возраста и представлялись сотрудниками государственного учреждения. Они сообщали пенсионерам заведомо ложную информацию о получении компенсации за неиспользование накопившихся социальных гарантий. Злоумышленники уточняли, что выплаты можно получить при условии перевода денежных средств за страховку либо налоговый сбор на различные банковские карты, оформленные на подставных лиц. Общая сумма материального ущерба составила более 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По словам собеседника агентства, на территории Московского региона были задержаны трое активных участников группы, которыми оказались женщины в возрасте 32 и 34 лет и 42-летний мужчина, являющийся организатором мошенничества.