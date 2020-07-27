В центре Казани загорелась кровля заброшенного здания на площади 200 кв. м

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в заброшенном здании в центре Казани, площадь горящей кровли составляет 200 кв. метров. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

"В 10:57 мск поступило сообщение, что в Казани произошел пожар в заброшенном неэксплуатируемом здании по улице Коротченко, 26. Площадь горящей кровли здания - 200 кв. метров. Со второго этажа спасены две женщины", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, силы казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по второму номеру вызова, задействовали 36 человек и 14 единиц техники. По данным картографического сервиса 2ГИС, здание является доходным домом купца Соболева, построено в 1869 году.