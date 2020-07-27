В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Москве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. ФСБ нейтрализовала в подмосковных Химках приверженца террористов, готовившего массовый расстрел граждан в Москве и отъезд в Сирию в ряды террористов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве", - сообщили в ЦОС.

Подозреваемого обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. "При попытке задержания и проверки [он] открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован (получил ранения, не совместимые с жизнью)", - сообщили в ЦОС.

"Установлено, что неизвестным преступником является гражданин одной из стран Центральной Азии, проживавший в столице в арендованной квартире. Кроме того, в Подмосковье был задержан его брат, который через своих знакомых несколько дней разыскивал последнего, чтобы не допустить выезд родственника в Сирийскую Арабскую Республику для участия в запрещенной в РФ международной террористической организации", - сообщили в ФСБ.

В ходе проведенного следователями СК обыска в арендованной квартире "обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовый расстрел граждан". В настоящее время ведется розыск возможных соучастников террориста.

В ФСБ заявили, что родственники террориста две недели считали его пропавшим без вести.

В СК подтвердили информацию об уничтожении преступника. "26 июля сотрудники спецслужб находились при исполнении своих служебных обязанностей на территории гаражного кооператива в Химках, где при попытке задержания мужчины по ним был открыт огонь из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответным огнем мужчина был нейтрализован", - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В ходе осмотра места происшествия изъят арсенал оружия: автомат АК-74 с магазином, снаряженным 25 патронами, два запасных магазина к нему, две гранаты "Ф-1" и одна граната РГД-5 . Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.