Саратовский суд на два года осудил водителя, устроившего ДТП с 20 пострадавшими

ТАСС, 27 июля. Суд признал виновным и вынес приговор водителю автобуса, который в декабре прошлого года врезался в столб в Саратове, в результате чего пострадали 20 человек, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

"38-летний водитель признан виновным по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Суд назначил мужчине 2 года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

4 декабря 2019 года на ул. Орджоникидзе автобус маршрута № 6 врезался в столб. В результате аварии пострадали 20 пассажиров транспортного средства, 15 из них доставили в лечебные учреждения города. Следователи возбудили уголовное дело.

Уточняется, что водитель автобуса сам поставил себя в условия, при которых дорожно-транспортное происшествие стало неизбежным, так как не учел дорожные и метеорологические условия. В результате пассажирам автобуса причинили телесные повреждения разной степени тяжести.