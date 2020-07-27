Суд по просьбе ФСБ ограничил Цуркан в сроке ознакомления с делом о шпионаже против России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил ходатайство Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая требовала установить определенный срок для ознакомления с материалами дела бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже против РФ в пользу Молдавии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 24 июля 2020 года установлен срок для ознакомления обвиняемой Цуркан К. В. и ее защитнику Смирнову Е. Е. с материалами уголовного дела - до 30 июля 2020 года", - сказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. При этом она не уточнила, до какой даты ФСБ просила установить срок ознакомления.

Рассмотрения ходатайств следствия, которое вела ФСБ, и жалоб защитников проходят в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

Ранее Мосгорсуд продлил Цуркан арест до 24 августа. Карина Цуркан находится под арестом более двух лет, она содержится в СИЗО "Лефортово". В середине января первый апелляционный суд принял беспрецедентное решение и изменил ей меру пресечения на более мягкую, выпустив из следственного изолятора. Он назначил ей в качестве иной меры запрет определенных действий. Генпрокуратура обжаловала это решение. В первой декаде февраля Второй кассационный суд удовлетворил представление замгенпрокурора и отменил решение об освобождении Цуркан, взяв ее под стражу и отправив дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, которая повторно признала ее заключение под стражу законным. Таким образом, на Цуркан почти месяц был возложен запрет определенных действий, который так и не вступил в законную силу.