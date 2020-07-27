Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич и ее подельнику предъявили обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Экс-замглавы Минобрнауки Марине Лукашевич и ее предполагаемому сообщнику, экс-начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову, предъявили обвинение в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Попова Виталий Басов.

"Моему подзащитному и Лукашевич предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Вину они оба не признают", - сказал он.

По версии следствия, Лукашевич представляла в Министерство образования и науки РФ сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Прием выполненных работ Лукашевич осуществлял Михаил Попов. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО "ЦРН", после чего Лукашевич и Николай Попов (брат подозреваемого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали лично Николаю Попову для их последующего распределения между членами преступной группы.

Таким образом, считает следствие, есть все основания полагать, что переданные для исполнения госконтрактов деньги похищаются членами преступной группы. Всего было пять контрактов (от 29 марта 2016 года на 2,375 млн рублей, от 28 октября 2016 года на 6,3 млн рублей, от 11 октября 2016 года на 3,2 млн рублей, от 31 августа 2016 года на 18,83 млн рублей, от 11 мая 2016 года на 19,68 млн рублей). Общий ущерб, причиненный действиями преступной группы, превысил 50,385 млн рублей.