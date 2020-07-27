Предполагаемый террорист в Химках оборудовал схрон оружия и боеприпасов в гараже

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Гражданин одной из республик Центральной Азии, готовивший теракт в Москве, устроил схрон оружия и боеприпасов в гараже в Химках. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он подобрал один из заброшенных гаражей в Химках на улице Жуковского, где оборудовал схрон. В ходе оперативных мероприятий правоохранителям стало известно об этом схроне", - сказал источник. Он добавил, что при проверке гаражного массива был остановлен предполагаемый террорист, который на просьбу предъявить документы открыл стрельбу.

Источник добавил, что угроза взрыва в трех жилых домах на Зеленой улице, о которой в воскресенье сообщил неизвестный, не связана с оперативными мероприятиями по нейтрализации террориста. Накануне сотрудники правоохранительных органов проверяли три жилых дома в Химках на наличие взрывоопасных предметов, угроза взрыва оказалась ложной.

Намерения террориста

По словам собеседника ТАСС, злоумышленник планировал совершение теракта уже в ближайшее время.

"Осуществить террористический акт Каюмов О. Х. планировал в самое ближайшее время в одном из людных мест в столице, подготовка была практически завершена", - сказал собеседник агентства. Иных подробностей он не привел, добавив, что в Сирию мужчина планировал выехать через Турцию сразу после теракта.

В свою очередь другой источник сообщил агентству, что следствие устанавливает круг общения террориста в Москве. "Предположительно, он искал более надежное место для схрона с оружием", - отметил источник.

Как сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, накануне в Химках был ликвидирован боевик, готовивший массовый расстрел граждан в Москве и отъезд в Сирию в ряды террористов. Подозреваемого обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. При попытке задержания и проверки он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а в результате ответных действий был нейтрализован. При осмотре места происшествия обнаружены автомат АК-74У, три снаряженных магазина, две гранаты "Ф-1" и одна граната РГД. Оружие и боеприпасы находились в его сумке, которую обследовала специально обученная на поиск взрывчатки собака.

В ходе проведенного следователями СК обыска в арендованной им квартире обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовый расстрел граждан. Ведется розыск его возможных соучастников.