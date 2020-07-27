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Полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу в Южном Бутове в Москве

В ходе инцидента пострадал один человек

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Столичная полиция разыскивает мужчину, который в ходе конфликта утроил стрельбу в Южном Бутове в Москве. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД России, пострадал один человек.

"Инцидент произошел на Типографической улице в Южном Бутове. В ходе конфликта мужчина открыл огонь, по предварительным данным, из травматического пистолета по своему оппоненту и, ранив его, скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, полицейские разыскивают стрелявшего. По факту происшествия начата проверка.

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