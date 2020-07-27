Суд в Москве арестовал еще одного участника массовой драки в районе Марьино

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы арестовал еще одного участника массовых столкновений в столичном районе Марьино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"27 июля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Азербайджана Гиясова Джейхуна на срок 2 месяца, до 24 сентября", - сказали в суде. Там подчеркнули, что ему предъявили обвинение в хулиганстве в составе группы лиц.

В минувшую субботу по аналогичному делу были арестованы трое выходцев из Азербайджана.

В ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько стычек между уроженцами Армении и Азербайджана, одна из них переросла в массовую драку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и разбое. Задержаны были 25 человек. В течение дня 24 июля в разных районах Москвы произошло уже несколько новых стычек. Так, в Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными палками и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. В результате пострадал один человек. В ходе другого происшествия неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в на западе Москвы, в результате чего один из посетителей был травмирован осколками стекла. По данным фактам возбуждены уголовные дела о хулиганстве, задержаны девять человек. Кроме того, семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили погром. Еще несколько стычек произошли в других районах города.