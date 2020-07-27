Обвиняемая в мошенничестве замглавы Минобрнауки уволилась по собственному желанию

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич, обвиняемая в крупном мошенничестве, была уволена со своего поста по собственному желанию, чтобы обеспечить объективное разбирательство по ее делу. Об этом сообщила ее адвокат Елена Беньковская во время выступления в Мосгорсуде, где рассматривают жалобу на арест ее подзащитной.

"Хочу подчеркнуть, что Лукашевич была уволена со своей должности по ее же инициативе, она сама подала заявление об увольнении, поскольку аргументом следствия было то, что она использует свое положение для давления на свидетелей или для уничтожения доказательств. Моя подзащитная хочет, чтобы разбирательство было объективным", - сказала защитник.

Лукашевич и начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов были арестованы до 16 августа Тверским судом по делу о хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, Лукашевич представляла в министерство образования и науки сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Прием выполненных работ Лукашевич осуществлял Михаил Попов.